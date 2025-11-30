Slušaj vest

Njene povrede su izuzetno ozbiljne i bori se za život. Lekari su odradili lavovski posao i operisali je odmah po dolasku u Urgentni centar s mesta strašne nesreće u kojoj se automobil njene porodice - u kom je bila s mužem i bebom, sudario s putničkim autobusom na području opštine Obrenovac.

Nažalost, nesreća je bila toliko strahovita da je njena beba poginula na mestu, a suprug Sreten J. preminuo je po prijemu u bolnicu. Nažalost, spasa mu nije bilo.

Foto: Damir Dervišagić, Društvene Mreže

Ispala iz automobila

Ona je preživela ali istovremeno i zadobila teške povrede opasne po život. Polomljena rebra, povrede slezine i drugih unutrašnjih organa samo su neke od teških povreda koje je zadobila kada je usled sudara ispala iz automobila.

Kako se saznaje, Darinka J. (23) je bila na suvozačkom mestu a sa suprugom i bebom putovala je iz Beča u smeru ka Čačku.

Porodica ima još dvoje starije dečice koji nisu bili u kolima.