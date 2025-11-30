Slušaj vest

Sreten Jovanović poginuo je noćas zajedno sa svojom bebom od godinu i po dana u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 1 sat posle ponoći na auto-putu "Miloš Veliki", a kako Kurir saznaje, uzrok nesreće je neprilagođena brzina vozila marke "audi" kojim je upravljao Sreten.

Izvor blizak istrazi otkriva da je upravo ljudski faktor bio ključan.

- Preliminarni podaci sa lica mesta i izjave svedoka ukazuju da je vozač zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Dakle, ljudski faktor je osnovni uzrok nesreće - rekao je izvor Kurira i dodao da je u svakom slučaju detaljna istraga u toku.

Kako se dogodila nesreća

Do tragedije je došlo kada je putničko vozilo kojim je upravljao Sreten Jovanović udarilo u zadnji deo gradskog autobusa kojim je upravljao državljanin Šri Lanke (30), a potom i u zaštitnu metalnu ogradu.

Vozač autobusa je odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu, dok je krv uzeta i poslata na dodatnu analizu.

U automobilu su bili otac, majka i beba. Hitne ekipe koje su stigle na lice mesta odmah su konstatovale smrt deteta, a telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Otac bebe je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo.