Slušaj vest

Sreten Jovanović poginuo je noćas zajedno sa svojom bebom od godinu i po dana u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 1 sat posle ponoći na auto-putu "Miloš Veliki", a kako Kurir saznaje, uzrok nesreće je neprilagođena brzina vozila marke "audi" kojim je upravljao Sreten.

Izvor blizak istrazi otkriva da je upravo ljudski faktor bio ključan.

- Preliminarni podaci sa lica mesta i izjave svedoka ukazuju da je vozač zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Dakle, ljudski faktor je osnovni uzrok nesreće - rekao je izvor Kurira i dodao da je u svakom slučaju detaljna istraga u toku.

Kako se dogodila nesreća

Do tragedije je došlo kada je putničko vozilo kojim je upravljao Sreten Jovanović udarilo u zadnji deo gradskog autobusa kojim je upravljao državljanin Šri Lanke (30), a potom i u zaštitnu metalnu ogradu.

Vozač autobusa je odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu, dok je krv uzeta i poslata na dodatnu analizu.

U automobilu su bili otac, majka i beba. Hitne ekipe koje su stigle na lice mesta odmah su konstatovale smrt deteta, a telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Otac bebe je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Majka deteta, D. V. (23), sedela je na mestu suvozača i zadobila teške telesne povrede opasne po život, zbog čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde lekari vode borbu za njen život.

Ne propustiteHronikaNOVI DETALJI JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Udario u autobus i sa bebom otišao u smrt, svedok opisao užas na putu: Prizor je bio stravičan!
Sreten Jovanović poginuo sa detetom beba Miloš Veliki
HronikaBEBA I SUPRUG JOJ NASTRADALI NA MILOŠU VELIKOM, A ONA SE BORI ZA ŽIVOT: Mlada majka operisana, ali je i dalje kritično, ovo su strašne povrede koje je zadobila
hitna pomoć noć
HronikaOVO JE OTAC KOJI JE SA DETETOM POGINUO NA MILOŠU VELIKOM! Sinčić izgubio život na mestu, Sreten sa strašnim povredama izdahnuo u bolnici - TUGA KOD OBRENOVCA
Sreten Jovanović
Hronika460 SAOBRAĆAJKI I 9 POGINULIH ZA SAMO PET DANA! Još jedna crna nedelja na putevima, MUP se hitno oglasio: Ovo je crveni alarm za sve! (Foto)
saobraćajna nesreća Laćarak