Slušaj vest

Efikasnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivična dela počinjena 8. novembra u jednom ugostiteljskom objektu na Klisi i uhapsili N. D. (24), S. S. (20), V. D. (30) iz Novog Sada, kao i S. J. (23) sa područja Šida.

- Sumnja se da su N. D. i S. S. tukli goste kafane, gađali ih čašama i flašama, dok su jednom od njih oduzeli novac i mobilni telefon. Tom prilikom, S. S. je ispalio hitac iz pištolja, dok je policija prilikom pretresa stana koji koristi N. D. pronašla oko 900 grama amfetamina i dva pištolja, od kojih je jedan S. S. nosio za pojasom - navode u saopštenju.

Foto: Mup

N. D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, među kojima su nasilničko ponašanje, teška krađa, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

S. S. se tereti za izazivanje opšte opasnosti, tešku krađu, nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i droga, dok su V. D. i S. J. uhapšeni zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

2025-11-30 videomaterijal- privodjenje PU NS Izvor: Kurir

Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.