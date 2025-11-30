TUKLI GOSTE KAFANE KOD NOVOG SADA, GAĐALI IH FLAŠAMA, PUCALI I PLJAČKALI! Zaplenjena velika količina droge i oružja, a uhapšena četvorica! (Foto, video)
Efikasnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivična dela počinjena 8. novembra u jednom ugostiteljskom objektu na Klisi i uhapsili N. D. (24), S. S. (20), V. D. (30) iz Novog Sada, kao i S. J. (23) sa područja Šida.
- Sumnja se da su N. D. i S. S. tukli goste kafane, gađali ih čašama i flašama, dok su jednom od njih oduzeli novac i mobilni telefon. Tom prilikom, S. S. je ispalio hitac iz pištolja, dok je policija prilikom pretresa stana koji koristi N. D. pronašla oko 900 grama amfetamina i dva pištolja, od kojih je jedan S. S. nosio za pojasom - navode u saopštenju.
N. D. je uhapšen zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, među kojima su nasilničko ponašanje, teška krađa, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
S. S. se tereti za izazivanje opšte opasnosti, tešku krađu, nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i droga, dok su V. D. i S. J. uhapšeni zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.
Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašli eventualno uključeni saučesnici.