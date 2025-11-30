OTAC ZVERSKI TUKAO ĆERKU (21) U ZEMUNU! Odmah uhapšen, a evo šta je rekao pred tužilaštvom!
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju S.M. (63) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici na štetu člana porodice - svoje ćerke (21).
On je 26.11.2025. godine, primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i telesni integritet.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.
Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i da će uticati na oštećenu i na svedoka događaja, Treće osnovno javno tužilaštvo u6 Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.