Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju S.M. (63) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici na štetu člana porodice - svoje ćerke (21).

On je 26.11.2025. godine, primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i telesni integritet.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.