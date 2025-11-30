Slušaj vest

Dve osobe, otac i njegovo dete, poginule suu stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 1 sat na državnom putu u naselju Boljevci, na teritoriji opštine Surčin (auto-put "Miloš Veliki"), nakon čega se oglasilo Treće osnovno javno tužilaštvo. 

Živote su izgubili Sreten J. (26), vozač putničkog vozila marke "Audi A6", i beba V.J., stara svega 14 meseci , koja je bila putnik u istom automobilu.

Prema informacijama iz Tužilaštva, nezgoda se dogodila kada je "Audi A6", kojim je upravljao Sreten J., prednjim delom udario u zadnji deo autobusa marke "Mercedes". Autobusom je upravljao vozač S.B.N.Y.V.V. (30), koji je, prema nezvaničnim saznanjima, iz Šri Lanke.

- Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Audi A6”, S.J. (27) i putnika iz vozila V.J. došlo je kada je vozač navedenog automobila prednjim delom udario u zadnji deo autobusa marke “Mercedes” kojim je upravljao vozač S.B.N.Y.V.V. (30), a koji se kretao u istom pravcu i smeru, neposredno ispred automobila, nakon čega je automobil udario levim bočnim delom u metalnu zaštitnu ogradu. U predmetnoj nezgodi teške telesne povrede opasne po život zadobila je putnik iz automobila D.V. (23) - navode u saopštenju.

Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, nakon čega je ovlašćenim službenim licima dao nalog da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Takođe i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila i autobusa, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta i situacioni plan, da se izuzmu eventualno sačinjeni video snimci sa nadzornih kamera u autobusu kao i podaci sa tahografa, te da se preminula lica prevezu na Institut za sudsku medicinu radi vršenja obdukcije.

Nakon što postupe po svim nalozima, policijski službenici će sačiniti izveštaj i dostavi ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, a javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom.

