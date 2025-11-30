Slušaj vest

Tom prilikom na licu mesta je poginula beba, dok je otac deteta, koji je ujedno bio i vozač, kasnije podlegao povredama u bolnici.

1/7 Vidi galeriju Jezive fotografije saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Sreten J. sa detetom Foto: Instagram/mmijatovic_official, Društvene Mreže

Darinka J, majka deteta, koja je sedela na mestu suvozača, hitno je prevezena kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar. U nesreći je zadobila povrede opasne po život.

Sreten J. je sa porodicom dolazio iz Beča gde živi i radi.

Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, nakon čega je ovlašćenim službenim licima dao nalog:

da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci

da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila i autobusa, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta i situacioni plan

da se izuzmu eventualno sačinjeni video snimci sa nadzornih kamera u autobusu kao i podaci sa tahografa

da se preminula lica prevezu na Institut za sudsku medicinu radi vršenja obdukcije Kako se dogodila nesreća

Do tragedije je došlo kada je putničko vozilo kojim je upravljao Sreten J. udarilo u zadnji deo gradskog autobusa kojim je upravljao državljanin Šri Lanke (30), a potom i u zaštitnu metalnu ogradu.

Vozač autobusa je odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu, dok je krv uzeta i poslata na dodatnu analizu.

U automobilu su bili otac, majka i beba. Hitne ekipe koje su stigle na lice mesta odmah su konstatovale smrt deteta, a telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Otac bebe je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Majka deteta, D. V. (23), sedela je na mestu suvozača i zadobila teške telesne povrede opasne po život, zbog čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde lekari vode borbu za njen život.

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.