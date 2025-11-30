Hronika
DRAMA U NOVOM PAZARU Muškarac napravio tajni bunker u autu, policija razgrnula pa se zaprepastili od prizora, odmah uhapšen
Slušaj vest
Inspektori u Novom Pazaru, u saradnji sa Upravom granične policije, zaplenili su na graničnom prelazu Špiljani 266 bokseva cigareta bez akciznih markica u specijalno napravljenom bunkeru automobila marke Folksvagen.
- Protiv osumnjičenog E. P. (1989) biće podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda - potvrđeno je za RINU.
Reaguj
Komentariši