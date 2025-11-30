da ne poveruješ!

da ne poveruješ!

Slušaj vest

BEOGRAD - Sramna scena zabeležena je u jednoj pekari na Voždovcu.

U pomenutom objektu dogodila se drska krađa koja je zabeležena sigurnosnim kamerama.

1/5 Vidi galeriju Drska krađa novčanika u pekari na Voždovcu Foto: Instagram Printscreen/Serbialive_vesti

Naime, na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Serbialive_vesti" vidi se dvoje mušterija koje mirno kupuju pecivo i treća, koja izlazi iz objekta, kada se iznenada pojavljuje mlađi muškarac držeći ruke u džepovima.

Nakon što je ušetao u pekaru, on prilazi jednom od kupaca i nasilno mu otima novčanik iz ruke.

Nakon krađe, lopov beži iz pekare, dok iznenađeni muškarac ostaje šokiran brzinom napada.

Trenutno nije poznat identitet osobe sa snimka.

Veliki broj korisnika društvenih mreža izrazio je zgroženost ovom scenom i oštro osudio drsku krađu.

Apeluje se na sve građane da, ukoliko prepoznaju osobu sa snimka, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.