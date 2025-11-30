U beogradskoj pekari na Voždovcu zabeležena je drska krađa – mlađi muškarac nasilno je oteo novčanik od mušterije i pobegao, a snimak incidenta širi se društvenim mrežama.
SNIMLJENA SRAMNA SCENA U PEKARI NA VOŽDOVCU! Čovek stoji u redu, ulazi muškarac - ono što je USLEDILO zgrozilo sve! Ako ga vidite, ZOVITE POLICIJU (VIDEO)
BEOGRAD - Sramna scena zabeležena je u jednoj pekari na Voždovcu.
Drska krađa novčanika u pekari na Voždovcu Foto: Instagram Printscreen/Serbialive_vesti
Naime, na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Serbialive_vesti" vidi se dvoje mušterija koje mirno kupuju pecivo i treća, koja izlazi iz objekta, kada se iznenada pojavljuje mlađi muškarac držeći ruke u džepovima.
Nakon što je ušetao u pekaru, on prilazi jednom od kupaca i nasilno mu otima novčanik iz ruke.
Nakon krađe, lopov beži iz pekare, dok iznenađeni muškarac ostaje šokiran brzinom napada.
Trenutno nije poznat identitet osobe sa snimka.
Veliki broj korisnika društvenih mreža izrazio je zgroženost ovom scenom i oštro osudio drsku krađu.
Apeluje se na sve građane da, ukoliko prepoznaju osobu sa snimka, odmah kontaktiraju najbližu policijsku stanicu.
