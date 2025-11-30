ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK NA KOBNOJ DEONICI U SRBIJI Devojka proklizava, automobil se prevrće u vazduhu, staje na metar od ambisa, a onda sledi JOŠ VEĆI ŠOK
Na magistralnom putu Novi Pazar – Sjenica danas je došlo do stravičnesaobraćajne nezgode. Nesreća se dogodila jutros u 10:31 časova kada je vozilo novopazarakih tablica, marke Volkswagen Polo izletelo sa puta i završilo na krovu.
Automobilom je upravljala mlada devojka Z. A. (19). Kako se sumnja, neprilagođena brzina uslovima na kolovozu, koji je bio delimično zaleđen i klizav, dovela je do gubitka kontrole nad vozilom. Na snimcima se jasno vidi trenutak kada se Polo zanosi, okreće i prevće na krov, nakon čega klizi nekoliko metara niz put. Nekoliko sekundi posle, kamera beleži i prizor kada devojka uspeva da se izvuče iz oštećenog vozila.
Devojka je pukom srećom zadobila samo lakše telesne povrede, dok je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Meštani Sitnića kažu da se ova deonica puta često pretvori u klizav kolovoz tokom hladnih dana, a nesreće su u zimskom periodu sve češće – posebno kada se vozi brže od uslova koje teren dozvoljava.
Službe su obaveštene odmah nakon nezgode, a devojci je pružena lekarska pomoć.
Kurir/sandžakdanas