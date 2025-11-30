Slušaj vest

Na magistralnom putu Novi Pazar – Sjenica danas je došlo do stravičnesaobraćajne nezgode. Nesreća se dogodila jutros u 10:31 časova kada je vozilo novopazarakih tablica, marke Volkswagen Polo izletelo sa puta i završilo na krovu.

Automobilom je upravljala mlada devojka Z. A. (19). Kako se sumnja, neprilagođena brzina uslovima na kolovozu, koji je bio delimično zaleđen i klizav, dovela je do gubitka kontrole nad vozilom. Na snimcima se jasno vidi trenutak kada se Polo zanosi, okreće i prevće na krov, nakon čega klizi nekoliko metara niz put. Nekoliko sekundi posle, kamera beleži i prizor kada devojka uspeva da se izvuče iz oštećenog vozila.

Jeziv snimak iz Novog Pazara Izvor: sandžakdanas.rs

Devojka je pukom srećom zadobila samo lakše telesne povrede, dok je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Meštani Sitnića kažu da se ova deonica puta često pretvori u klizav kolovoz tokom hladnih dana, a nesreće su u zimskom periodu sve češće – posebno kada se vozi brže od uslova koje teren dozvoljava.

Službe su obaveštene odmah nakon nezgode, a devojci je pružena lekarska pomoć. 

Kurir/sandžakdanas

