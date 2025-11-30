Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, dok je sedmoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras posle 18 časova na starom putu Beograd - Novi Sad, tačnije na putu Inđija - Novi Sad. 

Kako saznajemo, sudarila su se 3 putnička vozila, a kako navodi Instagram stranici "192_rs", na lice mesta izašlo je više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, lekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povređeno lice. Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenih lica.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.

Zbrinut je muškarac (44) koji je sa teškim politraumatskim povredama prevezen na odeljenje reanimacije Kliničkog centra Vojvodine.

