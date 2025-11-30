U TOKU VELIKO HAPŠENJE "KAVČANA" "Operacijom Balkan" razbijena mreža ŠVERCA KOKAINA: Zaplenjena imovina vredna skoro 53 MILIONA evra! Svi DETALJI
Savezna policija Brazila je 26. novembra pokrenula akciju "Operacija Balkan", jednu od najsloženijih međunarodnih akcija usmerenih na razbijanje lanca krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu preko brazilskih luka. Ova akcija je fokusirana na kavački klan i njegovu kriminalnu mrežu koja je rasprostranjena po celom svetu.
Istraga je utvrdila da je kavački klan, čiji je vođa inače odbegli Radoje Zvicer, imao stalnu i direktnu vezu sa ogrankom u Paragvaju koji je korišćen kao operativni centar.
Kako je utvrđeno, ogranak je povezivao kriminalnu grupu iz Crne Gore sa "izvorima kokaina" u andskim zemljama.
U akciji "Operacija Balkan" učestvovali su Evropol, Paragvajska nacionalna služba za borbu protiv droge (SENAD) i holandska nacionalna policija. Akcija je sprovedena istovremeno u tri zemlje: Holandiji, Brazilu i Paragvaju.
Ogranak u Brazilu
Kako je utvrđeno, ogranak kavačkog klana u Brazilu je bio zadužen za skladištenje, pakovanje i prikrivanje kokaina, kao i slanje pošiljki.
Samo ovaj ogranak se sumnjiči za slanje preko 12 tona kokaina u Evropu.
Utvrđeno je da je kokain uglavnom bio skriven u kontejnerima na brodovima koji su isplovljavali iz brazilskih luka.
Hapšenja i pretresi
Tokom akcije, izvršeno je ukupno 14 pretresa i uhapšeno je četiri osobe, dok su za četiri osobe izdate crvene Interpolove poternice.
- U Douradosu (Brazil) izvršeno je 5 pretresa i jedna osoba je uhapšena
- U Ponta Pori (Brazil) izvršeno je 6 pretresa
- U Porrto Velhu (Brazil) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena
- U Ibu Jau (Paragvaj) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena
- U Amsterdamu (Holandija) izvršen je jedan pretres i jedna osoba je uhapšena
Imovina vredna 52,6 miliona evra
Brazilski sud je naložio da tužilaštvu i policiji da blokiraju finansijska sredstva i da zaplene imovinu od osumnjičenih, fiktivnih vlasnika imovine i firmi za koje se sumnja da su korišćene za pranje novca.
Ukupno je zaplenjeno 27 luksuznih automobila i 43 nekretnine.
Imovina je procenjena na oko 300 miliona reala, što je približno oko 52,6 miliona evra.
