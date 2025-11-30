Slušaj vest

Službenik Uprave policije Aleksandar Boškovićuhapšen je u sklopu najnovije istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog skidanja zabrane ulaska iz sistema policije beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Bošković je tada bio šef Odseka za opšti kriminal u Sektoru za borbu protiv kriminala.

Boškovića su u subotu veče uhapsili službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), a po nalogu tužioca SDT-a Jovana Vukotića.

U sklopu ove istrage u petak su uhapšeni bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela Milorad Žižić.

Oni su večeras u 19.30 časova bili privedeni na saslušanje kod istražnog sudije podgoričkog Višeg suda.

Aleksandar Bošković sa sada pokojnim kolegom S. Đ. hapšen je polovinom oktobra 2021. godine, po nalogu tadašnjeg tužioca Osnovnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe Belivuku i Miljkoviću.

Tada je istraga otvorena nakon što je tadašnji državni sekretar MUP-a Rade Milošević podneo krivičnu prijavu zbog manipulacije u sistemu Uprave policije, odnosno brisanja zabrane ulaska u Crnu Goru za dvojicu kriminalaca iz Beograda.

Ta mera, Belivuku i Miljkoviću je bila izrečena iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbednosti.

Zabrana je, kako se veruje, izbrisana sa šifre službenice UP, koja je u to vreme bila na bolovanju, a Bošković i S. Đ su tada sa njom radili u istom Odeljenju UP.

Predmet je iste noći kada je tužilac Radonjić dao pisani nalog za hapšenje službenika UP maltene "otet" iz ODT-a, a potom predat u nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva, u vreme dok je njime rukovodio Milivoje Katnić.

Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević donela je odmah odluku da se Bošković i S. Đ. puste jer nema osnova sumnje za njihovo zadržavanje.

Nekoliko dana nakon toga, Bošković je sa kolegom podneo i krivičnu prijavu protiv tužioca Radonjića, tvrdeći da je "neosnovano, nezakonito i iz zle namere naredio njihovo hapšenje".

Godinu i po nakon toga, slučaj je otvoren na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu kada je održano kontrolno saslušanje povodom postupanja pravosudnih organa u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Na Odboru su se čule brojne optužbe o postupanju tužilaca, pritiscima i odlukama u oktobru 2021. godine.

Radonjić je tog dana saopštio da policija nije poslušala njegov usmeni nalog da se uhapse policajci kao osumnjičeni za ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću. Nakon što je dao i pisani nalog, oko ponoći ga je nazvala rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica i tražila mu da pusti te službenike Uprave policije, optuživši ga da postupa nezakonito.

"Kada sam odbio, rekla mi je da će me zvati v. d. VDT-a (Dražen Burić). On nije tražio da ih pustim, ali jeste da spise predam SDT-u. O tome sam sačinio zapisnik, to sve postoji u upisniku tužilačke uprave”, kazao je Radonjić.

Optužbe na račun tužiteljke Medenic izneo je na sednici odbora i bivši v. d. rukovodilac podgoričkog Osnovnog tužilaštva Nikola Boričić. On je kazao da je uveren „da mu je upravo zbog ovog slučaja pukla pogibija".

Nakon toga je tadašnji ministar pravde Marko Kovač uputio Tužilačkom savetu predlog za razrešenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepe Medenice.

Tada su Ministarstva pravde saopštili da su nakon uvida u službeni zapisnik, koju je sačinio tužilac Vukas Radonjić "utvrđeno da postoji sumnja da je Lepa Medenica, izvršila neprimeren uticaj na njega kao postupajućeg tužioca u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću”.