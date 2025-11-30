Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, dok je sedmoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras posle 18 časova na putu Inđija - Novi Sad.

Kako je Kurir preneo, sudarila su se 3 putnička vozila, a kako se vidi na fotografijama automobili su u potpunosti zgužvani!

Na Instagram stranici "192_rs" navedeno je da je na lice mesta izašlo više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, lekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povređeno lice. Vatrogasci se sekli vozila da dođu do povređenih lica.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na mesto nesreće.

Zbrinut je muškarac (44) koji je sa teškim politraumatskim povredama prevezen na odeljenje reanimacije Kliničkog centra Vojvodine.

