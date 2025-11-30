Slušaj vest

Večeras je došlo do saobraćajne neseće na parkingu TC Big u Novom Sadu. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranici "192_rs" jedno vozilo se prevrnulo usled siline sudara. 

Na licu mesta je hitna pomoć, dok stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je došlo do ove nesreće. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

