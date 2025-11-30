Slušaj vest

Trogodišnje dete zadobilo je povrede kad ga u subotu pas ujeo za liceu jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pas je dete ščepao za bradu nakon čega ga je otac odvezao u lokalni dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć.

Pas navodno nije vlasnički već su ga zaposleni pustili u kafe da se ugreje. Na snimku nadzornh kamera, kako se saznaje, vidi se kako dete prilazi psu, pokušava da ga pomazi, ali životinja ga je ugrizla za lice.

Slučaj je prijavljen nadležnim službama.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBeogradSTAFORD SE OTRGAO, PA IZUJEDAO MOMKA KOJI JE BRANIO SVOG KORGIJA Novi detalji užasa na Ceraku: Teško povređeni mladić dalje u Urgentnom centru!
pas-staford.jpg
BeogradSTAFORD IZUJEDAO MOMKA I DEVOJKU, HITNO PREBAČENI U BOLNICU SA TEŠKIM POVREDAMA: Užas u Beogradu, pas otkinuo povodac i brutalno napao nasred ulice!
pit-bul.jpg
HronikaDRAMA U NOVOM SADU: Vlasnički pas napao devojčice i njihovog oca!
pitbul.jpg
HronikaPOZNATO U KAKVOM JE STANJU DEČAK KOG JE IZUJEDAO PAS U RAKOVICI Oglasio se njegov rođak: Samo je bilo pitanje vremena...
1720259685hitnapomocilustracija.jpg