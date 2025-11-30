Trogodišnje dete zadobilo je povrede kad ga u subotu pas ujeo za lice u jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pas je dete ščepao za bradu nakon čega ga je otac odvezao u lokalni dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć.

Pas navodno nije vlasnički već su ga zaposleni pustili u kafe da se ugreje. Na snimku nadzornh kamera, kako se saznaje, vidi se kako dete prilazi psu, pokušava da ga pomazi, ali životinja ga je ugrizla za lice.