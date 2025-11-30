Na snimku nadzornh kamera, kako se saznaje, vidi se kako dete prilazi psu, pokušava da ga pomazi, ali životinja ga je ugrizla za lice
Jezivi detalji
PAS ŠČEPAO DETE (3) ZA LICE USRED KAFIĆA! Užas u beogradskom naselju Mirijevo: Nadzorne kamere snimile JEZIVI NAPAD!
Trogodišnje dete zadobilo je povrede kad ga u subotu pas ujeo za liceu jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pas je dete ščepao za bradu nakon čega ga je otac odvezao u lokalni dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć.
Pas navodno nije vlasnički već su ga zaposleni pustili u kafe da se ugreje. Na snimku nadzornh kamera, kako se saznaje, vidi se kako dete prilazi psu, pokušava da ga pomazi, ali životinja ga je ugrizla za lice.
Slučaj je prijavljen nadležnim službama.
Kurir.rs/Telegraf
