Zlatibor tuguje za Anom Radović (20) koja je nastradala u nedelju na magistralnom putu Čačak-Požega zajedno sa Aleksandrom M. (37). Anina drugarica, oglasila se potresnom objavom na društvenoj mreži "Tik Tok" gde se oprostila od nje.

- Luco, teško mi je da prihvatim da te nema i mislim da nikada neću uspeti. Toliko si bila svoja, posebna i totalno blesava, da mi se na momente čini kao da ćeš se samo pojaviti, nasmejati i reći nešto skroz blesavo. Nisi otišla iz mog života. Samo si na mestu gde te ne mogu videti, ali te osećam - ne kao sećanje, nego kao deo sebe koji je ostao zauvek. Znaš, stalno razmišljam o tome kako smo se razišle, ali kad te se setim, ta uspomena nikad nije gorka. Ti si bila dom u velikom delu života. I iako nismo stigle da popravimo stvari, u meni više nema ljutnje, ni gorčine - samo tiha zahvalnost što smo se uopšte srele. Nadam se da to osećaš, gde god da si - piše u objavi.

Kako dodaje Anina drugarica, razmišlja koliko su se volele, pa onda izgubile, pa onda ćutale.

- I sad vidim - to naše ćutanje nikad nije poništilo ono što smo bile. Ma koliko da smo se udaljile, nikad nisam osetila da si stvarno otišla iz mog života. Ti si mi i dalje jedna od najznačajnijih ljudi koje sam imala. Najviše bih volela da si to čula od mene dok si mogla. Nedostaje mi da ti kažem sve što sam čuvala u sebi. Nedostaje mi čak i ono naše ćutanje koje je imalo težinu. Ali najviše mi nedostaje to što sam mislila da ćemo uvek imati vreme da popravimo stvari. Ipak nismo imale. I zato ti sada govorim bar ovako - bila si mi važnija više nego što sam znala da priznam. I znaš, kad danas pomislim na tebe, prvo mi se javi onaj osećaj kao kad ti neko toplom rukom lagano pritisne srce, ne da boli, nego da te podseti da si volela - piše u objavi i dodaje:

- Ti si ostavila trag koji nije grub, nije težak, nego baš onaj mekani, nežni trag koji čovek nosi ceo život. I hvala ti za sve te tihe osmehe i uspomene koje sada nosim duboko u srcu. Hvala ti što si postojala u mom životu baš onakva kakva jesi i što si baš ti bila moj prijatelj i oslonac sve ove godine. I dalje si tu i živiš, samo kroz nas i svim malim stvarima koje nas podsete na tebe. Nisi ni bila svesna koliko si voljena i ostaćeš zauvek. Tvoja lucka - piše u objavi.

Kako se dogodila tragedija kojom je ugašen mlad život

Ana Radović (20), koja je nestala 23.11. nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, poginula je na magistralnom putu kod Čačka. Telo nesrećne devojke, pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra (37) koji je upravljao automobilom. Muškarac čije je telo pronađeno sa Aninim bio obezbeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa.