Slušaj vest

- Počivaj u miru legendo. Neka vas anđeli čuvaju, ovo je nemoguće da se to desilo - glasi objava na društvenoj mreži Fejsbuk u kojoj se prijatelj nastradalog Sretena J.

Društvene mreže su preplavile poruke opraštanja.

Sreten J. Foto: Društvene Mreže

- Snago moja, silo moja nebeska, ljubi te brat tvoj. Ti si tu pored mene, ja znam. Kleli smo se da se nikada nećemo odvajati. Znam da si tu pored mene, sad ćeš da dođeš kod tvog brata - piše u jednoj objavi.

- Ode naš brat Sreten i njegova porodica. Laka im zemlja. Au, ne mogu da verujem - piše u objavama.

Sreten je inače otac troje dece. U nesreći je sa njim nastradao sin star godinu i po dana, dok je Sretenova supruga teško povređena.

Mališan poginuo na mestu

Podsetimo, do saobraćajne nesreće na autoputu "Miloš Veliki" je došlo kada je automobil naleteo na autobus.

1/7 Vidi galeriju Jezive fotografije saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Sreten J. sa detetom Foto: Instagram/mmijatovic_official, Društvene Mreže

Tom prilikom na licu mesta je poginula beba, dok je otac deteta, koji je ujedno bio i vozač, kasnije podlegao povredama u bolnici.

Ženska osoba, majka deteta, koja je sedela na mestu suvozača, hitno je prevezena kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar.

Sreten J. je navodno sa porodicom dolazio iz Beča gde živi i radi.

Sreten J. Foto: Društvene Mreže

Prema dosadašnjim informacijama, Sreten J. (19) je upravljao vozilom marke "audi a6" kada je prednjim delom automobila udario u zadnji deo autobusa marke "mercedes" kojim je upravljao vozač S. B. N. Y. V. V. (30), a koji se kretao u istom pravcu i smeru, neposredno ispred automobila.

Automobil je zatim udario levim bočnim delom u metalnu zaštitnu ogradu.

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.

- Prošao sam pored kada je došlo do sudara, nisam mogao da verujem da neko udari u autobus na auto-putu gde imaš tri trake, najgore od svega je što svaki dan neko gine, a sada i jedna beba. Prizor je svakako bio stravičan - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.