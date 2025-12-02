Slušaj vest

Poslednja u nizu dogodila se sinoć na putu Inđija - Novi Sad. U ovoj nesreći, u kojoj su učestvovala tri putnička vozila jedna osoba je poginula, dok je sedmoro teško povređeno.

Svega nekoliko sati pre tog udesa, na auto-putu Mioš Veliki ugašena su dva života, a dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, je za Kurir televiziju analizirao ove nesreće.

Dr Vladimir Jevtić: U svakom vozilu mora da bude policajac ako želimo da smanjimo crni bilans na našim putevima Izvor: Kurir televizija

- Skoro 27.000 registrovanih saobraćajanih nesreća u ovoj godini. Sada dok posmatram vozače, mogao sam videti par vozača koji ulaze u domen nasilničke vožnje. Zadržao bih se na faktoru vozača i smatram da se smanjila samodisciplina kod ljudi, da su mali prekršaji migavac ili korišćenje telefona, a prevelik je broj ljudi koji čine te, kako smatraju, male prekršaje, pa imamo ovakav bilans stanja na putevima. Sve je manje strpljenja, svi gledaju da dođu brtže od posla do kuće od onoga kako to zakon propisuje. Podsetiću da policija maksimalno radi svoj posao, ali smo došli do situacije da u svakom vozilu mora da bude jedan policajac kako bismo rešili ovo crno stanje - rekao je Jevtić.

"Dobro pazi, voz nailazi"

Ovo je još jedan slogan najnovije akcije Agencije za bezbednost saobraćaja i MUP-a. Šta je cilj ove akcije, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora ABS.

Foto: Kurir Televizija

- Aktivnosti u okviru kampanje su započete prethodne nedelje, a ove nedelje smo u Mladenovcu, dok smo naredne u Valjevu. Nastavićemo do Nove godine da realizujemo zamisao kampanje u vidu medija, ali i aktivnostima na terenu. Želimo da povećamo svest, pre svega kod vozača prilikom putno-pružnog prelaza na teritoriji Republike Srbije s obzirom na to da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava na tom mestu. Godišnje sedam osoba izgubi život, a 60 bude povređeno prilikom putno-pružnog prelaza - rekao je Ćurčić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.