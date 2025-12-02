JEZIVA STATISTIKA NA PUTEVIMA SRBIJE! Za samo 5 dana 460 nesreća i 9 stradalih, na ovim mestima se najviše gine!
Poslednja u nizu dogodila se sinoć na putu Inđija - Novi Sad. U ovoj nesreći, u kojoj su učestvovala tri putnička vozila jedna osoba je poginula, dok je sedmoro teško povređeno.
Svega nekoliko sati pre tog udesa, na auto-putu Mioš Veliki ugašena su dva života, a dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, je za Kurir televiziju analizirao ove nesreće.
- Skoro 27.000 registrovanih saobraćajanih nesreća u ovoj godini. Sada dok posmatram vozače, mogao sam videti par vozača koji ulaze u domen nasilničke vožnje. Zadržao bih se na faktoru vozača i smatram da se smanjila samodisciplina kod ljudi, da su mali prekršaji migavac ili korišćenje telefona, a prevelik je broj ljudi koji čine te, kako smatraju, male prekršaje, pa imamo ovakav bilans stanja na putevima. Sve je manje strpljenja, svi gledaju da dođu brtže od posla do kuće od onoga kako to zakon propisuje. Podsetiću da policija maksimalno radi svoj posao, ali smo došli do situacije da u svakom vozilu mora da bude jedan policajac kako bismo rešili ovo crno stanje - rekao je Jevtić.
"Dobro pazi, voz nailazi"
Ovo je još jedan slogan najnovije akcije Agencije za bezbednost saobraćaja i MUP-a. Šta je cilj ove akcije, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora ABS.
- Aktivnosti u okviru kampanje su započete prethodne nedelje, a ove nedelje smo u Mladenovcu, dok smo naredne u Valjevu. Nastavićemo do Nove godine da realizujemo zamisao kampanje u vidu medija, ali i aktivnostima na terenu. Želimo da povećamo svest, pre svega kod vozača prilikom putno-pružnog prelaza na teritoriji Republike Srbije s obzirom na to da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava na tom mestu. Godišnje sedam osoba izgubi život, a 60 bude povređeno prilikom putno-pružnog prelaza - rekao je Ćurčić.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs