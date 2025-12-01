U Bulevaru kralja Aleksandra oko 9 časova sudarili su se tramvaj i putnički automobil.
Stvorile se velike gužve
PRVI SNIMAK NESREĆE U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA: Sudarili se auto i tramvaj, čovek bio zaglavljen u vozilu (VIDEO)
Slušaj vest
Vozač automobila je posle nesreće bio zarobljen u automobilu.
On je bio u svesnom stanju, i grupa ljudi se okupila da mu pomogne.
Čovek je kasnije izvučen iz vozila.
Tramvajski saobraćaj je obustavljen, i stvorile su se gužve.
Na mesto nesreće su stigli policija, vatrogasci i Hitna pomoć.
Reaguj
Komentariši