Slušaj vest

Vozač automobila je posle nesreće bio zarobljen u automobilu.

Sudar tramvaja i automobila u Bulevaru Izvor: Kurir

On je bio u svesnom stanju, i grupa ljudi se okupila da mu pomogne.

Čovek je kasnije izvučen iz vozila.

Tramvajski saobraćaj je obustavljen, i stvorile su se gužve.

Na mesto nesreće su stigli policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

