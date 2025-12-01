Slušaj vest

Vladimir Andrijanović pravosnažno je osuđen na osam godina zatvora zbog toga što je 15. oktobra 2022. u naselju Krnjača u Beogradu ubio Nemanju Savića.

- Okrivljeni Vladimir Damjanović oglašen je krivim što je 15. oktobra 2022. godine u Beogradu - Krnjači u stanju bitno smanjene uračunljivosti ubio života Nemanju Savića na taj način što se vozilom crne boje dovezao do raskrsnice, gde se prethodno vozilom bele boje dovezao i Nemanja Savić u čijem vozilu se nalazio i Luka Karajović, nakon čega su sva trojica izašla iz vozila, pa je došlo do verbalnog sukoba između Andrijanovića i Savića. Obojica su imala pištolje u rukama, ali je Andrijanović iz "berete" pogodio Savića, dok Savićevi hici iz "zbrojevke" nisu pogodili Andrijanovića - navodi se u presudi koji je potvrdio Apelacioni sud u Beogradu.

U odluci drugostepenog suda, koji je odbio žalbe odbrane i tužilaštva, navodi se da je ovaj sud imao u vidu sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.