Muškarac Zoran J. iz Inđije nastradao je u subotu u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa ćerkom (16) kada se džip u kome su bili sudario sa kombijem u Laćarku na putu ka Čalmi.

Da podsetimo, stravična nesreća dogodila se u subotu oko 7 časova ujutru, kada je auto u kome je bila porodica iz Inđije udario u kombi koji se okrenuo bočno na putu jer je, navodno, naleteo na blato.

Krenuli na svinjokolj

- Kobnog jutra Zoran je sa suprugom i ćerkom tinejdžerkom seo u svoj automobil džip "nisan" i uputio se kao selu gde su organizovali tradicionalni svinjokolj. Njihov sin ostao je kod kuće i na taj način je izbegao nesreću - navodi naš sagovonik i dodaje:

- Do jezive nesreće je došlo na krivini na kojoj je vidljivost smanjena, odnosno ne vidi se ništa, jer je ravnica, a magla se spusti kada nastupi hladno vreme. To stanje dodatno stvara probleme vozačima u ovoj deonici.

Kako potom dodaje za Kurir očevidac, sve se desilo u nekoliko trenutaka i udes nije mogao da se izbegne.

Zapomaganje iz džipa

- Istraga će utvrditi da li je vozač kombija usled neprilagođene brzine, navodno izgubio kontrolu nad vozilom i zbog loše vidljivosti i klizavog kolovoza okrenuo se i stao tako da se "nisan" zakucao u njega. Udarac je bio silovit tako da su oba vozila završila pored puta, u njivi. Puklo je jako - navodi jedan od očevidaca ove subotnje nesreće i dodaje:

- Iz "nisana" se čula kuknjava, delovalo je kao ženski glas. Bilo je zaista potresno. Džip i kombi su bili potpuno smrskani u prednjem delu. Delovi automobila su bili rasuti po popu, a vatrogasci-spasioci su morali da seku lim kako bi izvukli putnike iz "nisana". Mnogo je bilo strašno.

Nesreća je ubrzo prijavljena, a na mesto je došlo i nekoliko saniteta Hitne pomoći.

- Došla je i Hitna pomoć, ali nakon što su vatrogasci-spasioci izvukli putnike za oca i ćerku je bilo kasno. Mogli su samo da konstatuju smrt, dok je majka devojčice, odnosno supruge nastradalog sve to gledala... Tužno je sve to bilo. Ona je sanitetom prevezena u bolnicu u Sremsku Mitrovicu, kao i vozač kombija. Majka devojčice je navodno samo povredila rame, dok je vozač kombija imao povrede grudnog koša i nogu - navodi očevidac.

Vozač kombija (35) je nakon lekarske dijagnostike proveden zbog nesreće i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.