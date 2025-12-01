Slušaj vest

Državljanin Hrvatske (56) uhapšen je u Beču zbog sumnje da je nasmrt izbo Srbina (49) sa kojim se. navodno, posvađao oko politike. Osumnjičeni je, kako prenose austrijski mediji, u trenutku zločina bio pod dejstvom alkohola.

Politička neslaganja među muškarcima, veruje se da su dovela do fatalnog okršaja u Leopoldštatu u subotu uveče.

- Uhapšeni muškarac priznao je policiji da je izbo poznanika nasmrt. On je pojasnio da se iznervirao tokom rasprave i da mu je "bukvalno pala roletna" - prenose austrijski mediji i dodaju:

- U stanu sa njima bila je i žena (46), poznanica žrtve. Ona je ispitana i puštena, a u izjavi je objasnila da je prisustvovala svađi, ali ne i ubadanju.

Zločin se, pojašnjavaju, dogodio upravo u stanu te žene u kome su se oni okupili.

- Žena je, kao i osumnjičeni, bila pripita. Testiranja su pokazala da su oboje imali više od 0,2 promila alkohola u krvi. Napadač je sam zvao Hitnu pomoć posle zločina - izjavila je Irina Štajer iz bečke policije.

