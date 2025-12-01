Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 1.12.2025. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni D.Š. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Krijumčarenje iz člana 236. stava 1. Krivičnog zakonika.



U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je dana 1.12.2025. godine osumnjičeni D.Š. prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid u posebno napravljenim bunkerima u prikolici teretnog vozila sakrio ukupno 3.749 boksova cigareta različitih marki, ukupne procenjene vrednosti oko 14.996.000,00 dinara.