Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 1.12.2025. godine, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni D.Š. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Krijumčarenje iz člana 236. stava 1. Krivičnog zakonika.


U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je dana 1.12.2025. godine osumnjičeni D.Š. prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid u posebno napravljenim bunkerima u prikolici teretnog vozila sakrio ukupno 3.749 boksova cigareta različitih marki, ukupne procenjene vrednosti oko 14.996.000,00 dinara.


Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom D.Š. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije
Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

