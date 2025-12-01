Slušaj vest

Suđenje vlasnicima Doma za stara lica u Vojki, u okviru Udruženja "Želim, mogu, hoću", M. J. (29) i Đ. G. (31), koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, počinje 24. februar naredne godine, za kada je zakazan glavni pretres.

Njima je, kako nam je potvrđeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, nakon održanog pripremnog ročišta 20. novembra, ukinuta mera zabrane napuštanja prostorija u kojima stanuju.

Mera obaveznog psihijatrijskog lečenja Pedesetšestogodišnjem N. T., koji se tereti da je izazvao požar, na glavnom pretresu, održanom 27. juna, izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Nadležne inspekcije, predstavnici resornog republičkog i pokrajinskog ministarstva, koji su izvršili uviđaj, utvrdili su niz nepravilnosti, jer objekat nije imao dozvolu za rad, niti potrebne uslove za smeštaj starih i bolesnih, a tadašnja direktorka Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi Rada Žugić je podnela ostavku.

