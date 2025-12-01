BRAT I SESTRA NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI ZBOG POŽARA U DOMU ZA STARE U VOJKI! Vlasnici bez licence ugrozili sigurnost korisnika, dve žene izgorele!
Suđenje vlasnicima Doma za stara lica u Vojki, u okviru Udruženja "Želim, mogu, hoću", M. J. (29) i Đ. G. (31), koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, počinje 24. februar naredne godine, za kada je zakazan glavni pretres.
Njima je, kako nam je potvrđeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, nakon održanog pripremnog ročišta 20. novembra, ukinuta mera zabrane napuštanja prostorija u kojima stanuju.
M. J. i Đ. G. se terete da su, mimo propisa i bez licence za pružanje usluga socijalne zaštite, osnovali udruženje i u objekat ovog udruženja, za smeštaj starih, primili veći broj ljudi nego što je njegov kapacitet, u kojem je 10. novembra prošle godine, oko 6 časova ujutru, došlo do tragedije. Tada je N. T. (56), koji je bio korisnik usluge smeštaja Doma za stara lica u Vojki, izazvao požar u kojem su smrtno stradale dve osobe, dok je jedna kasnije podlegla povredama.
Mera obaveznog psihijatrijskog lečenja
Pedesetšestogodišnjem N. T., koji se tereti da je izazvao požar, na glavnom pretresu, održanom 27. juna, izrečena je mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
Nadležne inspekcije, predstavnici resornog republičkog i pokrajinskog ministarstva, koji su izvršili uviđaj, utvrdili su niz nepravilnosti, jer objekat nije imao dozvolu za rad, niti potrebne uslove za smeštaj starih i bolesnih, a tadašnja direktorka Centra za socijalni rad u Staroj Pazovi Rada Žugić je podnela ostavku.
- Ova ostavka je moj moralni i lični čin, bez obzira na to što je tužilaštvo utvrdilo da nema krivice, ni moje, ni mojih saradnika u Centru - rekla je tada Žugić i izjavila saučešće porodicama stradalih.
