Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na starom putu Beograd - Novi Sad kod Maradika.
DIREKTAN SUDAR KAMIONA I AUDIJA KOD MARADIKA! Stravične scene na mestu nesreće, očevici otkrili šta se desilo: "Iz nepoznatog razloga je..." (FOTO)
Kako se navodi na društvenim mrežama, došlo je do direktnog sudara kamiona i automobila.
"Direktan sudar kamiona i vozila marke Audi na starom putu Beograd-Novi Sad kod Maradika. Stanje učesnika nije poznato.
Prema rečima očevidaca, vozač kamiona je iz nepoznatog razloga prešao u kontra smer, piše u objavi Instagram stranice "192_rs".
Kako se dalje navodi, na ovom delu puta stvaraju se zastoji.
(Kurir.rs/Telegraf/192.rs)
