Kako se navodi na društvenim mrežama, došlo je do direktnog sudara kamiona i automobila.

"Direktan sudar kamiona i vozila marke Audi na starom putu Beograd-Novi Sad kod Maradika. Stanje učesnika nije poznato.

Prema rečima očevidaca, vozač kamiona je iz nepoznatog razloga prešao u kontra smer, piše u objavi Instagram stranice "192_rs".

Kako se dalje navodi, na ovom delu puta stvaraju se zastoji.

(Kurir.rs/Telegraf/192.rs)

