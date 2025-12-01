Slušaj vest

Porodica devojčice (12), poreklom iz Srbije, koju je polovinom novembra u Bohunu upucala nemačka policija, angažovala je advokata i podneće tužbu protiv napadača, a nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je najnovija saznanja o slučaju.

Podsetimo, dvojica policajaca došla su u stan porodice iz Srbije, nakon što je iz dečijeg doma u kome je devojčica boravila prijavljen njen nestanak. Kada su zakucali na vrata, niko nije otvarao, pa su provalili. Tada je, navodno, na njih nasrnula devojčica sa dva noža, te su je oni upucali. Ona je sa teškim povredama prevezena u bolnicu i nalazi se i dalje u kritičnom stanju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javno tužilaštvo prezentovali su na specijalnom sastanku poslednja saznanja o istrazi.

- Policija je pozvana od strane doma za decu. Kako su naveli, devojčici je za život neophodan insulin, a u prošlosti je majka prijavljivala da ne može da ga da ćerki jer ga odbija - navode mediji:

- Policajci su pretpostavili da je ona ponovo u majčinom stanu, otišli su tamo, čuli buku, ali niko nije otvarao. Čekali su da im neko otvori, a majka se pojavila oko 1.30 časova noću i oni su pokušali da joj objasne da moraju da vrate devojčicu u dom zbog medicinske brige.

Navodno, majka je tada pokušala da ih spreči da uđu u stan, pa su je oni oborili na zemlju i stavili joj lisice na ruke.

- Na ulazu u stan čuli su se zvuci kao da neko kopa po fioci i traži noževe. Trojica policajaca odmah su potegla oružje i pozicionirala se. Kada su je ugledali sa dva noža, jedan je povikao da upotrebe elektrošoker, ali je drugi već zapucao i pogodio je u grudi - navode i objašnjavvaju da se jedan policajac sumnjiči za pokušaj ubistva, dok je njegov nadređeni osumnjičen za napad.

Advokat porodice navodi da su njegovi klijenti, inače porodica gluvih, drugačije opisali napad.