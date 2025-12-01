Slušaj vest

Carinski službenici su na graničnom prelazu Gradina 30. novembra 2025. godine, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja srebrnjaka i pločica investicionog zlata čija je vrednost procenjena na gotovo 450.000 dinara.

Kako se navodi u saopštenju Upave Carina, tokom detaljne kontrole automobila kojim je putovalo troje putnika, na zadnjem sedištu je među ličnim stvarima otkrivena i jedna limena kutija puna neprijavljenih dragocenosti.

1/5 Vidi galeriju Sprečen pokušaj šverca na Gradini Foto: Carina Srbije

- Reč je o preko 1,1 kg teškim srebrnjacima i tri pločice investicionog zlata od po pet grama. U kutiji se našlo i 16 semenki indijske konoplje, dok su kod jednog od saputnika iz vozila otkrivene i teglica sa sušenom marihuanom i grumen hašiša - navodi se u saopštenju.