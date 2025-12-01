Slušaj vest

Brazilska policija optužila je pripadnike kavačkog klana na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, za šverc najmanje 12 tona kokaina prekookeanskim brodovima u Evropu! Kako prenose mediji, velika "Operacija Balkan" pokrenuta je 27. novembra i u njoj je u Brazilu, Holandiji i Paragvaju uhapšeno 14 osoba, čiji identitet nije saopšten.

- Meta akcije koju je pokrenula Savezna policija u saradnji sa Evropolom bio je crnogorski kavački klan, odnosno balkanski kartel. Tokom akcije su zaplenjene desetine skupocenih vozila i luksuznih vila u vlasništvu osumnjičenih, ukupne vrednosti oko 56 miliona dolara - navode oni i dodaju da je hapšenje osumnjičenih i dalje u toku.

"Operacija Balkan" kako navode, jedna je od najsloženijihj operacija ikada protiv međunarodne trgovine kokainom.

Ilustracija Foto: Federalna policija Brazila

- Tokom operacije, agenti su otktili pravu "mafijašku oazu", kuću nalik hacijendi iz serija o najvećim narko-bosovima, sa ogromnim bazenima i parkingom skupih automobila - opisuju šta su zatekli operativci kada su upali na jedno od imanja.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, utvrđeno je da je deo pripadnika kavačkog klana bio zadužen za kontrolu celog logističkog ciklusa trgovina kokainom. Njihova uloga bila je nabaka kokaina, do luka u Evropi, a održavali su direktna kontakt sa drugim delom grupe koji je delom akcije rukovodio iz Paragvaja.

- Mreža podrške u Paragvaju bila je posebno odgovorna za skladištenje, pakovanje i skrivanje tereta i njegovo prebacivanje preko brazilske granice radi kasnijeg transporta na evropski kontinent - otkrili su istražitelji, koji su uspeli da razotkriju čitavu mrežu podrške u Paragvaju.

Sva imovina zaplenjena tokom akcije hapšenja, vredna oko 56 miliona dolara, kako navode, registrovana je na imena osumnjičenih i njihovih saradnika, kao i kompanija koje su koristili za prikrivanje nezakonito stečenog bogatstva, odluko brazilskih sudova je zamrznuta i zaplenjena.

Balkanski kartel i njihove pošiljke kokaina Foto: Privatna Arhiva

- Izdate su i četiri međunarodne crvene poternice - navode oni.

Istraga protiv balkanskog kartela i kavačkog klana koji je radio sa njima, kako je otkriveno, pokrenuta je posle zaplene tri tne kokaina u Pelotasu, Rio Grande do Sul. Istražitelji su uspeli da prate komunikacije i finansijske transakcije, koje su kriminalnu mrežu povezale sa državljanima Crne Gore, od kojih neki borave u ovoj zemlji.

Inače, brazilski zvaničnici ranije su izjavili i da pripadnici balkanskog klartela, među kojima ima dosta Srba, imaju veliku ulogu u švercu kokaina iz Brazila, naročito iz luke Santos.

- Srpske kriminalne organizacije posebno su istaknute u toj luci, sumnja se da učestvuju i u distribuiranju droge za italijansku mafiju - naveli su ranije izvor lokalnih medija.