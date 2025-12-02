Spremali punoletstvo

Naručili smo šator i muziku, a rođendan smo obeležili u tišini i bolu

Dodatnu tugu porodici Đorđević zadaje i to što su Mateji pripremali punoletstvo koje je trebalo da proslave 29. novembra.

- Letos smo još sve organizovali kako bi Mateji proslavili 18. rođendan. Naručili smo šator i muziku, sve smo spremili. Čekao ga je poklon od mama i mene - kola. Položio bi do rođendana, a mi smo želeli da ga iznenadimo. Radio sam bukvalno 24 sata da bismo mu sve pružili, naravno kao i devojčicama - navodi Miroslav Đorđević i dodaje:

- Pola pozivnica za rođendan smo bili podelili, ostala je bila druga polovina... Umesto pesme i igre, spremali smo sahranu, a njegov rođendan proslavili smo u krugu porodice, u tišini i bolu.

Maštao je Miroslav da celo domaćinstvo za nekoliko godina prepusti sinu, kad se oženi i osnuje porodicu, ali to nažalost, niakd neće dočekati.

- Slomljen sam. Očekivao sam da će kuća da mi procveta jer je on bio tako divan, dobar i neko ko je domaćinski nastrojen. Svi su ga u selu voleli i poštovali - zaključuje on.