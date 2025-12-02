"UBILI SU MI DETE, PA UMESTO DA MU POMOGNU, NJEGOVO TELO SU SAKRILI U ŽBUN PORED PUTA!" Potresne reči oca tinejdžera (17) koji je poginuo u stravičnoj nesreći!
Ubili su mi dete, a njegovo telo premestili u žbun pored puta i pravili se "ludi", sve dok ga slučajno nije našao radnik šlep-službe! Moje dete je bilo unakaženo, potpuno unakaženo.
Ovo su bolne reči neutešnog Miroslava Đorđevića, oca tinejdžera Mateje Đorđevića (17) koji je nastradao 8. oktobra u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Crniće-Rašanac kod sela Crljenac kod Petrovca na Mlavi. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je N. S. (23) upravljajući vozilom marke BMW preticao kolonu vozila i sudario se sa B. M. (83), vozačem "citroena C4". Usled sudara BMW je udario tinejdžera, koji je stajao na autobuskoj stanici. Maloletnik je od zadobijenih povreda preminuo na mestu.
Teško podnosimo
- Nije nam dobro, jako teško podnosimo tragediju koja nas je zadesila. Sećam se, tog jutra sam otišao oko sedam sati na posao, a on je ostao da spava. Kada je ustao čuli smo se. Majka mu je pravila doručak kao i svako jutro. Spremao se za posao - kaže Miroslav koji ne može da sakrije tugu.
- Otišao je na stanicu kako bi sačekao autobus za Petrovac, jer je radio u mesari. Poslednji put čuo se sa stricem u 11.02 časova, a nesreća se desila u 11.10 časova. Sedeo je na klupi, prema rečima očevidaca, a onda je ustao jer je svakog časa trebalo da stigne prevoz.
Dok je Mateja stajao na stanici, vozač BMW preticao je kolonu vozila i sudario se sa "citroenom", a otac dodaje da su tada usledile jezive scene.
- Udarili su moje dete, a onda je neko, umesto da mu pomogne, uzeo njegovo telo i preneo ga... Hteli su da sakriju dokaze - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Tokom uviđaja tražio se točak, koji je otpao sa BMW-a, i radnik šlep-službe je posle četri sata od udesa na nekih 500 metara u žbunu, prekriveno i sakriveno, pronašao telo mog sina.
Miroslav je radio dva sela odatle, čuo je i za nesreću, ali nije znao da je u tom sudaru ostao bez Mateje.
- Policajci su sustigli mog najboljeg prijatelja na putu kako bi mi što blaže saopštili strašne vesti. Parkiraju se policijska kola u dvorište, vidim ima ih mnogo. Znao sam da se nešto desilo, ali nisam znao šta. Kada su mi saopštili da sam ostao bez sina, zanemeo sam - kaže sa knedlom u grlu otac i opisuje:
- Uzeo sam neku motku i razlupao kola, vrištao sam i padao po dvorištu, a onda sam se onesvestio. Ničeg se ne sećam, to su mi kasnije ispičali. Išao sam na mesto nesreće kako bih ga video...
Jezive slike od tog momenta su mu i dalje pred očima.
- Telo mog deteta bilo je unakaženo. Patike do sada nismo našli, jednu čarapu nije imao... Nisam mogao da verujem šta mu se desilo - kaže Miroslav i dodaje da se nakon toga njegovo zdravstveno stanje pogoršalo.
Nije nam do života
- Operisao sam glavu i sada ležim, narednih godinu dana ne smem bukvalno da imam nikakvu aktivnost. Žena mi je isto jako loše, krene da priča i posle druge reči već počinje da plače. Pod lekovima smo. Ne možemo više da živimo, nije nam do života, a opet imamo dve ćerkice zbog kojih moramo da nastavimo dalje.
Podsetimo, policijski službenici u saradnji sa postupajućim Osnovnim javnim tužilaštvom u Požarevcu nastavljaju aktivnosti radi utvrđivanja da li je NN lice posle saobraćajne nesreću pomeralo telo nastradalog mladića, u vezi čega će se obaviti i potrebna veštačenja, uključujući i DNK veštačenje.
Spremali punoletstvo
Naručili smo šator i muziku, a rođendan smo obeležili u tišini i bolu
Dodatnu tugu porodici Đorđević zadaje i to što su Mateji pripremali punoletstvo koje je trebalo da proslave 29. novembra.
- Letos smo još sve organizovali kako bi Mateji proslavili 18. rođendan. Naručili smo šator i muziku, sve smo spremili. Čekao ga je poklon od mama i mene - kola. Položio bi do rođendana, a mi smo želeli da ga iznenadimo. Radio sam bukvalno 24 sata da bismo mu sve pružili, naravno kao i devojčicama - navodi Miroslav Đorđević i dodaje:
- Pola pozivnica za rođendan smo bili podelili, ostala je bila druga polovina... Umesto pesme i igre, spremali smo sahranu, a njegov rođendan proslavili smo u krugu porodice, u tišini i bolu.
Maštao je Miroslav da celo domaćinstvo za nekoliko godina prepusti sinu, kad se oženi i osnuje porodicu, ali to nažalost, niakd neće dočekati.
- Slomljen sam. Očekivao sam da će kuća da mi procveta jer je on bio tako divan, dobar i neko ko je domaćinski nastrojen. Svi su ga u selu voleli i poštovali - zaključuje on.