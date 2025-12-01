Slušaj vest

Brajan Volš, kom je danas pred sudom u Americi počelo suđenje za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, uveden je u sudnicu u pratnji stražara, sa lisicama vezanim na člancima i zglobovima ruku. Dok je sprovođen kroz sudnicu, do stola za kojim sedi sa advokatom, njegova majka koja je sedela u prvom redu galerije, ustala je u znak pozdrava.

- Dobro jutro - kratko se Volš obratio sudiji Dajan Frenijer čim je ušao u sudnicu.

Brajanu Volšu, podsetimo, sudi se zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Kohasetu 1. januara 2023. ubio suprugu Anu, a potom njeno telo isekao i bacio u različite kontejnere za reciklažu. Jedan od ključnih dokaza protiv njega su gugl pretrage pre zločina, kroz koje je pokušao da se informiše "koliko dugo telo može da stoji a da se ne oseća", " kako rasparčati telo" "čime je najbolje očistiti mrlje od krvi", ali i "kako se izvući sa ubistvom".

Inače, on je ranije pred sudom negirao ubistvo supruge, ali je priznao da je obmanjivao policiju tokom potrage za njom, kao i da je "nepravilno prenosio ljudsko telo".

Brajan Volš u sudnici

Advokat Brajana Volaš Lari Tipton, izneo je šokantnu tezu odbrane, da je Volš suprugu zatekao bez svesti u njihovom krevetu.

- Pre nego što je Volš pronašao svoju ženu mrtvu, sišao je iz njihove spavaće sobe da očisti kuhinju i proveri mejlove. Zatim se vratio u spavaću sobu ne nameravajući ništa drugo nego da se uvuče u krevet sa Anom Volš, ženom koju je voleo. Kada je to uradio, Ana Volš nije reagovala, telo joj se otkotrljalo s kreveta. Bila je mrtav u njihovom krevetu, a razlog je bio neobjašnjiv - rekao je advokat.

Ovo je inače prvi put da Volš i njegova odbrana pominju uopšte da je Beograđanka preminula u kući.

- Moj klijent je lagao istražiteljima u danima nakon nestanka njegove supruge. Pretrage na internetu je vršio jer se borio sa činjenicom da je Ana Volš mrtva - rekao je advokat.

Prethodno je uvodno izlaganje izneo i tužilac koji je podsetio da je u nekim od svojih izjava istražiteljima nakon nestanka supruge Brajan Volš izjavljivao da su njih dvoje bili su srećnom braku. Međutim, kako je napomenuo tužilac Greg Konor, tokom istrage je utvrđeno da je Ana Volš imala romantičnu vezu s Vijijamom Fastouom u Vašingtonu, gde je inače radila, ali i da je njen muž znao za to, jer je otkriveno da je 25. decembra na svom telefonu pretraživao Fastouovo ime. Istog dana, pretraživao je i "najbolje strategije za razvod za muškarca", kao i "zakon o razvodu u Vašingtonu".

Konor je naveo da je Ana Volš propustila Badnje veče i veći deo Božića sa porodicom u Masačusetsu, a da je došla kod njih iz Vašingtona tek 25. decembra 2022. Porodica Volš, kako je naveo, potom je ugostila Aninog bivšeg šefa, koji im se pridružio za doček Nove godine i bio među poslednjim osobama koje su videle Anu živu.

Brajan Volš u sudnici

Kako je tužilac naveo, Ana je bila živa kod kuće kada je gost otišao, oko 1 sat posle ponoći. Međutim, kako je naveo, od 6.24 sata ujutru Volš je počeo na internetu da pretražuje "koliko dugo je potrebno da neko nije pronađen posle nestanka da bi nasledio“, "koliko dugo neko treba da se vodi kao nestao da bi se smatralo mrtvim“, " „koliko dugo DNK traje“ i „da li je moguće očistiti DNK sa noža“. Konor je rekao da je kasnije tog jutra Volš tražio „najbolji način da se odlože delovi tela nakon ubistva“ i „bolje je baciti odeću sa mesta zločina ili je oprati“.

Prethodnih nedelja, izabrani su i porotnici pred kojima će se izvoditi dokazi i koji će na kraju, kako ih je sudija podučila danas, morati da donesu odluku da li je Volš kriv ili ne. Porotnici su danas, pred početak suđenja, položili zakletvu a sudija je svakog od njih pitala da se ponaosob izjasne da li će se pridržavati pravila da ne pričaju o slučaju, da ne istražuju i ne koriste društvene mreže niti gledaju vesti, na šta su svi odgovorili potvrdno.