Blokader koji je nožem ranio čoveka u Ćacilendu Damjan P.

Slušaj vest

Sudija za prethodni postupak Prvog osnog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Damjanu P. (27) koji se sumnjiči da je juče u takozvanom Ćacilendu napao nožem i povredio jednog muškarca.

Sudija Milica Veličković, portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu, potvrdila je za Kurir da je Damjanu P. koji se sumnjiči za nanošenje lakih telesnih povreda oštećenom, na predlog tužilaštva, određen pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.