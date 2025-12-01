Slušaj vest

Danas oko 15 sati na ulazu u naselje Mur, na raskrsnici ulica Kej sportskih žrtava i Generala Živkovića, u neposrednoj blizini benzinke pumpe, dogodila sesaobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više putničkih automobila.

Fotografije sa mesta nesreće pokazuju da je došlo do jačeg sudara, nakon čega su najmanje dva vozila završila sa značajnom materijalnom štetom. Na jednom automobilu vidljiv je potpuno otkinut zadnji branik, dok je drugi automobil oštećen u prednjem delu. U trenutku dolaska policijskih službenika, na licu mesta nalazilo se više građana, a saobraćaj je bio usporen.

Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima, ali se prema rečima očevidaca radi o snažnom sudaru u zoni gde se često stvaraju gužve zbog konfiguracije raskrsnice i gustog saobraćaja. Ovo je još jedna u nizu nezgoda koje su se u poslednjim danima dogodile na području naselja Mur, gde je saobraćaj u porastu, a oprez vozača izgleda nedovoljan.