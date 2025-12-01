Slušaj vest

Čak 9 osoba poginulo je na teritoriji Srema tokom prethodnih 5 dana u tragičnim saobraćajnim nesrećama.

Naime, prvo su u stravičnoj nezgodi koja se 27. novembra dogodila na putu Ruma - Irig stradali meštani Mladenova (Opština Bačka Palanka) koji su išli na posao — 4 osobe stradale su tada, a tri su teško povređene u sudaru putničkog kombija i radne mašine.

Vukosava Kužić (67), Branka Adamović (65) i Milka Ćulibrk iz sela Mladenovo kod Bačke Palanke identifikovane su kao tri od četiri poginule u tragičnoj nesreći kada se, iz nepoznatih razloga, vozač kombija D. T. (69) zakucao u radnu mašinu valjak, kojim je upravljao N. V. (49). Od siline udarca radnici koji su bili u kombiju koji je išao iz Mladenova u Pećince potpuno je smrskan.

Otac i ćetka (16) stradali na putu do prijatelja

Dva dana kasnije kod Laćarka su u sudaru teretnog kombija i automobila na krivini kod Čalme stradali otac i ćerka (16) dok je majka teško povređena.

Otac Zoran J. iz Inđije i njegova ćerka (16) su poginuli kada se džip u kom su se nalazili sudario sa kombijem, koji se okrenuo bočno na putu jer je, navodno, naleteo na blato.

- Kobnog jutra Zoran je sa suprugom i ćerkom tinejdžerkom seo u svoj automobil džip "nisan" i uputio se kao selu gde su organizovali tradicionalni svinjokolj. Njihov sin ostao je kod kuće i na taj način je izbegao nesreću - naveo je naš sagovonik i dodao:

- Do jezive nesreće je došlo na krivini na kojoj je vidljivost smanjena, odnosno ne vidi se ništa, jer je ravnica, a magla se spusti kada nastupi hladno vreme. To stanje dodatno stvara probleme vozačima u ovoj deonici.

Kako je naveo očevidac, iz "nisana" se čula kuknjava, ženski glas.

- Bilo je zaista potresno. Džip i kombi su bili potpuno smrskani u prednjem delu. Delovi automobila su bili rasuti po putu, a vatrogasci-spasioci su morali da seku lim kako bi izvukli putnike iz "nisana". Mnogo je bilo strašno.

Još jedna pogibija oca i šestomesečnog deteta

Juče je Srbiju potresla vest da su kod Boljevaca (Opština Surčin) na autoputu Miloš Veliki poginuli otac i šestomesečna beba, dok se lekari majci bore za život u Kliničkom centru Srbije.

Sreten J. (38) se sa porodicom vraćao iz Beča u Srbiju, gde se nalazi na privremenom radu. Njegova supruga Darinka J. (23) nalazila se na suvozačevom mestu, a par ima još dva starija sinčića, koji nisu bili u automobilu sa njima.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo kojim je upravljao Sreten J. udarilo u zadnji deo gradskog autobusa kojim je upravljao državljanin Šri Lanke (30), a potom i u zaštitnu metalnu ogradu.

Vozač autobusa je odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu, dok je krv uzeta i poslata na dodatnu analizu.

Mladić poginuo, petoro povređeno!

Sinoć je kod Maradika na raskrsnici kod Krsta, poginuo mladić, dok je čak pet osoba povređeno u sudaru više vozila.

Kako kažu u Kliničkom centru, po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, svi pacijenti su inicijalno zbrinuti u Urgentnom centru gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena hirurška obrada rana.

Pacijent B. B. (44) je nakon kompletne dijagnostike i operativnog zahvata stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se na lečenju na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

Pacijentkinja A. L. primljena je sa teškim politraumatskim povredama. Nakon kompletne dijagnostike i operativnog lečenja smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV, u teškom opštim stanjem.

Pacijentkinja M. N. primljena je sa teškim telesnim politraumatskim povredama. Trenutno je izrazito teškog opšteg stanja i smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV.

Svega nekoliko stotina metara od ovog mesta, danas je došlo do još jedne teške nezgode kada su se direktno sudarili automobil i kamion. Srećom u ovoj nezgodi nije bilo smrtno stradalih lica.