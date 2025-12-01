Hronika
STRAVIČNA NESREĆA KOD MAJDANPEKA, IMA POGINULIH: Vozač automobila se direktno sudario sa kamionom, jedna osoba povređena! U toku je uviđaj
Stravičan sudar kamiona i automobila dogodio se danas u selu Rudna Glava u opštini Majdanpek, pri čemu je vozač automobila poginuo, a jedna osoba je povređena.
Na licu mesta intervenišu saobraćajna policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na ovom potezu odvija usporeno.
Kako saznajemo, vozač automobila se direktno sudario sa kamionom.
