Stravičan sudar kamiona i automobila dogodio se danas u selu Rudna Glava u opštini Majdanpek, pri čemu je vozač automobila poginuo, a jedna osoba je povređena.

Na licu mesta intervenišu saobraćajna policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci. 

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se na ovom potezu odvija usporeno.

Kako saznajemo, vozač automobila se direktno sudario sa kamionom.

Kurir.rs

