Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Rudna Glava, opština Majdanpek, kada je došlo do sudara kamiona i automobila. Nažalost, vozač automobila je poginuo, dok je jedna osoba povređena.

Slike sa mesta tragedije kod Majdanpeka Foto: Printskrin Instagram

Na licu mesta intervenisali su saobraćajna policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom potezu trenutno se odvija usporeno. Kako se saznaje, vozač automobila direktno se sudario sa kamionom.

