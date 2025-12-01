Hronika
PRVA FOTOGRAFIJA SA MESTA TRAGEDIJE KOD MAJDANPEKA! Jeziv prizor nakon direktnog sudara auta i kamiona, vozač automobila NA MESTU POGINUO! (FOTO)
Slušaj vest
Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Rudna Glava, opština Majdanpek, kada je došlo do sudara kamiona i automobila. Nažalost, vozač automobila je poginuo, dok je jedna osoba povređena.
Slike sa mesta tragedije kod Majdanpeka Foto: Printskrin Instagram
Vidi galeriju
Na licu mesta intervenisali su saobraćajna policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.
Foto: Kurir
Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom potezu trenutno se odvija usporeno. Kako se saznaje, vozač automobila direktno se sudario sa kamionom.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši