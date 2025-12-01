Slušaj vest

U mestu zvanom Begluk, u blizini Rudne Glave, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao Z.S. (50), vozač automobila marke ''fijat panda'' iz sela Oreskovica kod Donjeg Milanovca.

- Tu je oštra krivina koja ga je verovatno izbacila zbog neprilagođene brzine.Vozio je brzo i podleteo pod šleper kojim je upravljao strani drzavljanin iz Gane. On je prevozio delove za kinesku kompaniju u Majdanpeku i išao pod policijskom pratnjom - kaže očevidac ovog nemilog događaja.

Slike sa mesta tragedije kod Majdanpeka Foto: Printskrin Instagram

Saobraćaj je na ovoj deonici puta obustavljen, a policija obavlja uviđaj. Na terenu su i ekipa Hitne pomoći, kao i Vatrogasno-spasilačka jedinica.

Nastradali Z.S. je bio radnik Rudnika bakra ''Majdanpek''.

