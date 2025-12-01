Slušaj vest

Suđenje petorici muškaraca koji se terete da su, kao organizovana kriminalna grupa, u januaru 2021. godine na Kanarevom brdu u Beogradu ubili Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu izvođenjem dokumentacije iz Francuske, kao i dva policijska izveštaja sa Skaj prepiskama i fotografijama koje su tamo razmenjivali.

Na sekund su prikazane fotografije pištolja, ali i starca u kakvog se ubica prerušio prilikom zločina, pa pobegao s lica mesta.

Tužilaštvo je kao osumnjičenog za ubistvo Uskokovića označilo Miloša Krstića. Nikola Živanović je označen kao organizator kriminalne grupe, a kao njeni članovi Aleksa Dimitrov i Aleksandar Mitrović. Za ubistvo Malog Skoleta odgovara i Vladimir Babić, bivši muž misice i manekenke Sandre Obradović, hapšen, između ostalog, i zbog porodičnog nasilja, prenosi Republika.

Na današnjem ročištu je otkriveno da su francuski istražni organi slanjem puš poruke ubacivali virus u telefone da bi nazad poslao kriptovane komunikacije, odnosno kod za njeno otključavanje.

Advokati odbrane istakli su da je kod nas ubacivanje virusa krivično delo, te navode da je korišćenje podataka pribavljeno na ovaj način nezakonito.

Sud odbio predloge odbrane o izuzimanju Skaja kao dokaz

- Sud smatra da dokazi nisu nezakoniti i da mogu da se izvedu u postupku - rekao je sudija Stojan Petrović.

Protiv izvođenja Skaj prepiski i danas se pobunila odbrana, pa je sudsko veće prihvatilo da se u okviru dokaznog postupka, pre Skaja, izvedu naredbe po kojima je u Francuskoj otkrivena komunikacija u vezi s krivičnim delima optuženih, kako su to tamošnji istražitelji otkrili.

Zorak Uskoković Foto: Printscreen/Facebook

Ova dokumentacija je srpskom pravosuđu dostavljena po zamolnici iz Francuske, a onda je predata i odbrani da se s njom upoznaju pre nego što se taj materijal izvede pred sudom.

- Izvršićemo uvid u materijal dobijen putem međunarodne pravne pomoći od organa iz Francuske - naglasio je sudija i na ekranu su se nizale naredbe date francuskoj policiji i istražiteljima.

Advokati odbrane su u toku izvođenja dokaza po više puta tražili reč da bi osporili izvedene dokaze.

- Nije došlo do pretresa servera, nego je u pitanju tajni nadzor komunikacije — presretanje komunikacije - istakao je advokat Marko Janković.

Pojasnio je da se naredba odnosila na masovni nadzor.

- Ako to nije, ne znam šta jeste - rekao je odsečno drugi branilac.

Optužnica za ubistvo

Optuženi za teško i detaljno isplanirano ubistvo Uskokovića se, prema naredbi iz Francuske, sumnjiče za pripadnost zločinačkoj organizaciji radi trgovine drogom i u vezi s kriptovanom komunikacijom bez deklaracije, a odnose se na krivična dela počinjena u periodu od 2018. i 2019. godine.

Zoran Uskoković Skole mlađi Foto: Printscreen Facebook

Branioci su to više puta istakli i danas. Takođe, osporavajući dokaze, advokati optuženih su rekli da je uvidom u dostavljeni materijal iz Francuske jasno da je potrebno odobrenje tužilaštva iz Pariza da bi se dostavljena dokumentacija koristila za druga krivična dela.

- Ističem da je sudija iz Pariza naveo da je zabranjeno korišćenje privatnih prepiski iz dokumentacije sa Skaja ako nisu u vezi s krivičnim delima za koja se optuženi terete - ponovila je više puta Tamara Lakčević, jedan od branilaca u postupku.

"Zdravo mi bio, burazeru!"

Sudija Petrović i njegovo veće su ipak na ovom suđenju odlučili da predoče izveštaje o identifikaciji optuženih i još nekih lica, a prikazan je i deo tabela s fotografijama i prepiskama.

Advokati traže da se zabrani korišćenje Eksel tabela sa Skaj prepiskama jer su ih, navodno, istražitelji slagali da je njima odgovaralo i to ulazi u sudski zapisnik.

- Zdravo mi bio, burazeru, tako je, i da se oženiš i napraviš jednog naslednika u ovoj novoj godini - piše u poruci za koju tužilaštvo tvrdi da je primio Nikola Živanović, poznat u krimi-krugovima kao Živke.

Inače, on je vlasnik ugostiteljskog objekta "Ćošak", na koji je više puta bačena bomba. Usledile su i poruke o tim incidentima, kao i raspitivanje Živketa iz inostranstva o svojoj devojci i majci.

- Posle onog su dva puta bačene bombe i zolja - poslao je optuženi prijatelju.

Na sudu je prikazan i zahtev optuženog Vladimira Babića da traži premeštaj u zatvor u Pančevo iz Padinske Skele. Prikazane su i fotografije optuženog Aleksandra Nikolića i izvesne Isidore, ali njegov branilac tvrdi da ne zna o kojim licima je reč.

Posle prikazivanja policijskih izveštaja na kojima je posložena Skaj komunikacija optuženih, odbrana je naglasila da oni nemaju validnost na sudu.

- Izveli smo dva izveštaja, za mene je ovo akt policije koji je sačinjen bez prisustva stranaka i to je krivična prijava - rekao je advokat Marko Janković, koji je danas najaktivnije zastupao odbranu.

Nastavak suđenja zakazan je za tri dana, 4. decembra, kada je sudija najavio vršenje uvida u poruke koje su optuženi razmenili u vezi s ubistvom Uskokovića i krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Podsetimo, optuženi su uhapšeni tek u oktobru prošle godine.

Zoran Uskoković Foto: EPA Drago Vejnovic/privatna arhiva

Zoran Uskoković Skole, sin Zorana Uskokovića koji se dovodio u vezu s ubistvom Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je 2000. godine u Beogradu na filmski način, kakav do tada nije viđen na beogradskim ulicama.

Skoletovog sina i imenjaka je ubica, 20 godina kasnije, pred ponoć januarske hladne noći, sačekao u blizini zgrade u kojoj je živeo i kada ga je video kako izlazi iz kola, krenuo je ka njemu. Ubica je bio prerušen u starca sa štapom, kog Mali Skole propušta da prođe, ali on vadi pištolj i puca u njega.