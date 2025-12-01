Slušaj vest

Tokom suđenja Brajanu Volšu, osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Ane Volš, izneta je tvrdnja da je Ana navodno bila u vezi sa Vilijamom Fostovim, agentom za nekretnine iz Vašingtona.

Naime, njen suprug Brajan Volš, kome se u saveznoj državi Masačusets sudi za ubistvo Ane Volš poreklom iz Srbije, je u snimljenom intervjuu sa istražiteljima ubrzo nakon što je prijavljen njen nestanak, rekao da je ona u Vašingtonu imala bliskog prijatelja Vilijama Fastova.

Foto: Greg Derr/The Patriot Ledger

U svom uvodnom obraćanju poroti na suđenju Brajanu Volšu za ubistvo, tužilac Greg Konor rekao je da je Ana Volš "imala romantičnu vezu sa Vilijamom Fastovim u Vašingtonu, gde je putovala na posao", preneo je CNN.

Međutim, kada su Brajana Volša istražitelji pitali, rekao im je da njegova supruga, Ana Volš, nije viđala nikoga drugog u Vašingtonu, gde je radila.

Porota je tokom suđenja slušala audio-snimak intervjua koji su istražitelji vodili sa Brajanom Volšom5. januara 2023. godine, dan nakon što je Anin nestanak prijavljen.

Brajan Volš je rekao da bi njegova supruga u Vašingtonu nosila burmu i pričala o svom mužu.

Brajan je pomenuo Vilijama Fastova kao jednog od prijatelja, koje je njegova supruga imala u Vašingtonu.

Foto: Instagram/william_fastow

U uvodnim izlaganjima, tužioci su rekli da je na telefonu koji je pripadao Brajanu Volšu postojala pretraga imena Vilijama Fastova nekoliko dana ranije, 25. decembra 2022. godine.

Brajan Volš je istražiteljima rekao i da su mu Anini prijatelji rekli kako su oni shvatili da je Ana redovno radila do kasno i da je obično samo večerala i odlazila na spavanje.

Takođe je rekao istražiteljima da je njegova majka angažovala privatne detektive, za koje je tvrdio da su istraživali Anin nestanak i da nisu verovali da se ona vratila u Vašington.

Suđenje Braјanu Volšu, osumnjičenom da je u porodičnoj kući u Kohasetu 1. januara 2023. ubio suprugu Anu, a potom njeno telo isekao i bacio u različite kontejnere za reciklažu, nastavljeno je danas iskazom svedoka tužilaštva, policijskog narednika Harisona Šmita koji je bio uključen u istragu o nestanku Ane Volš.

Brajana Volša tužioci su opisali kao čoveka koji je javno tvrdio da ima srećan brak, ali je tajno razmatrao razvod.

Za uvodnu reč javio se advokat Lerij Tipton i istakao da je Ana doživela neobjašnjivu smrt dok јe ležala u krevetu i da se on uspaničio kada ju je video kako mrtva leži.

Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, AP Mark Stockwell

- Pre nego što je Volš pronašao svoju ženu mrtvu, sišao je iz njihove spavaće sobe da očisti kuhinju i proveri mejlove. Zatim se vratio u spavaću sobu ne nameravajući ništa drugo nego da se uvuče u krevet sa Anom Volš, ženom koju je voleo. Kada je to uradio, Ana Volš nije reagovala, telo joj se otkotrljalo s kreveta. Bila je mrtav u njihovom krevetu, a razlog je bio neobjašnjiv - rekao je advokat.

U uvodnom izlaganju, tužilaštvo je istaklo da je Brajan Volš pretraživao "najbolje strategije za razvod" i "zakone o razvodu u Vašingtonu, DC“ samo nekoliko dana pre nego što je njegova supruga zapravo nestala.

Ali advokat odbrane, Lari Tipton, rekao je da će dokazi pokazati da su Brajan i Ana razgovarali o prodaji jedne od svojih nekretnina otprilike u vreme kada su te pretrage obavljene.

Tipton јe priznao da јe Braјan Volš lsagao policiju i da јe zaista viđen kako kupuјe sredstva za čišćenje u prodavnici.

On јe, međutim, tvrdio da par niјe imao finansiјskih problema i da su zajedno imali dosta nekretnina. Takođe tvrdio je da se par voleo.

Pretrage na internetu Tužioci su na da današnjem suđenju rekli i da je, počev od dana nestanka Ane Volš i nekoliko dana nakon toga, Brajan Volš više puta pretraživao internet, navodno pokušavajući da sazna "najbolje načine za sakaćenje i odlaganje ljudskog tela", "koliko vremena je potrebno pre nego što telo počne da smrdi", kao i "koja testera je najbolji alat za sakaćenje".

Međutim, oni nisu naveli na koji način je konkretno Ana Volš izgubila život.

1/6 Vidi galeriju Brajan Volš Foto: Prinstceen, Greg Derr/The Patriot Ledger

Novo saznanje Advokat je zatim rekao da je Ana imala aferu s drugim muškarcem i da je učinila sve da to sakrije od njega. "Priznala je Brajanu da se zaljubila u drugog muškarca sa kojim je bila u aferi", rekao je on. Tipton tvrdi da je Brajan Volš lagao policiju o nestanku svoje supruge kako bi zaštitio svoju porodicu. U toku suđenja, porota je slušala audio snimak istražitelja koji su ispitivali Brajana Volša.

Prethodnih nedelja, izabrani su i porotnici pred kojima će se izvoditi dokazi i koji će na kraju, kako ih je sudija podučila danas, morati da donesu odluku da li je Volš kriv ili ne. Porotnici su danas, pred početak suđenja, položili zakletvu a sudija je svakog od njih pitala da se ponaosob izjasne da li će se pridržavati pravila da ne pričaju o slučaju, da ne istražuju i ne koriste društvene mreže niti gledaju vesti, na šta su svi odgovorili potvrdno.

- Ukupno je 12 porotnika i još četvoro njih kao moguća zamena. Od izabranih je devet žena i sedam muškaraca, različitih su profesija, uključujući nastavnike i naučnike - preneli su mediji.

Njeno telo još nije nađeno.