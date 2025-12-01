U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju je potvrđeno da se danas popodne petnaestogodošnji mladić iz sela Bresnica bacio pod voz kod mesta Toplac. Istraga je u toku i naknadno će se oglasiti po završetku istražnih radnji.

U Policiji kažu da je nešto posle 15 sati prijavljen nesrećni slučaj. Zbog specifičnosti slučaja slučaja iz policije nisu u ovom trenutku mogli da iznose detalje, samo nam je rečeno da su izašli na lice mesta, obavestili tužilaštvo i postupaju po nalogu dežurnog tužioca.