Vozač automobila marke "fijat panda" Z. S. (50) poginuo je, a jedna osoba je povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u selu Rudna Glava, opština Majdanpek, kada je došlo do sudara kamiona i automobila

Na licu mesta intervenisali su saobraćajna policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Kako se saznaje,vozač automobila direktno se sudario sa kamionomVozač kamiona je u svesnom stanju prevezen u bolnicu. 

Očevidac o nesreći

- Tu je oštra krivina koja ga je verovatno izbacila zbog neprilagođene brzine. Vozio je brzo i podleteo pod šleper kojim je upravljao strani drzavljanin iz Gane. On je prevozio delove za kinesku kompaniju u Majdanpeku i išao pod policijskom pratnjom - kaže očevidac ovog nemilog događaja.

Nastradali Z.S. je bio radnik Rudnika bakra "Majdanpek".

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom potezu trenutno se odvija usporeno.

Slike sa mesta tragedije kod Majdanpeka Foto: Printskrin Instagram

Uzrok nezgode biće poznat nakon istrage.

Ovo je inače 11. žrtva u saobraćaju za samo 5 dana na putevima Srbije.

Kurir.rs

