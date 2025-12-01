U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i UKP-Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom carina, na Graničnom prelazu Sot, zaplenili su 3.749 boksova cigareta i po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili D. Š. (35) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.