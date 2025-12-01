ŠOK NA GRANIČNOM PRELAZU SOT, POLICIJA OTKRILA TAJNE BUNKERE Kad su videli šta muškarac (35) iz Novog Pazara krije u vozilu, usledilo MOMENTALNO HAPŠENJE (FOTO)
U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i UKP-Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom carina, na Graničnom prelazu Sot, zaplenili su 3.749 boksova cigareta i po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili D. Š. (35) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.
Prilikom kontrole teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, na izlazu iz zemlje, u posebno napravljenim bunkerima za ovu namenu, pronađeno je 3.749 boksova cigareta različitih brendova bez prateće dokumentacije.
Pronađene cigarete i motorno vozilo su oduzeti.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Kurir.rs