Slušaj vest

Večeras je u centru Novog Sada, tačnije u Jevrejskoj ulici, došlo do ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, više osoba teško povređeno.

Na osnovu prvih saznanja, sudarili su se taksi vozilo i automobil marke BMW.

1/5 Vidi galeriju Nesreća u Novom sadu, više ljudi povređeno Foto: printscreen/instagram/192_rs, Prinstcreen/Instagram/192

Kako se vidi na fotografijama objavljenim na Instagram stranici 192.rs, u udesu su oštećena dva automobila, a srča je rasuta po putu.

Delovi vozila razbacani su po kolovozu, a vatrogasci su na terenu i rade na izvlačenju putnika iz automobila.

Očevici navode da je prizor izazvao šok među prolaznicima.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija obavlja uviđaj.