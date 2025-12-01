Hronika
STRAVIČNA NESREĆA U CENTRU NOVOG SADA Vatrogasci sekli vozilo da dođu do zarobljenih, više ljudi povređeno! Očevici o jezivim prizorima s lica mesta! (VIDEO)
Večeras je u centru Novog Sada, tačnije u Jevrejskoj ulici, došlo do ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, više osoba teško povređeno.
Na osnovu prvih saznanja, sudarili su se taksi vozilo i automobil marke BMW.
Nesreća u Novom sadu, više ljudi povređeno Foto: printscreen/instagram/192_rs, Prinstcreen/Instagram/192
Kako se vidi na fotografijama objavljenim na Instagram stranici 192.rs, u udesu su oštećena dva automobila, a srča je rasuta po putu.
Delovi vozila razbacani su po kolovozu, a vatrogasci su na terenu i rade na izvlačenju putnika iz automobila.
Očevici navode da je prizor izazvao šok među prolaznicima.
Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija obavlja uviđaj.
