Kako Kurir saznaje, policija je večeras po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila P. Z. (42) kod kog je pronađena veća količina droge.

Prema nezvaničnim informacija, tokom pretresa u jednom dvorištvu u Zemunu pronađeno je zakopano bure sa 10 paketa heroina, 3 kilograma kokaina, 6 kesica sa praškastom materijom, zatim vagica za precizno merenje, mašina za vakumiranje.

