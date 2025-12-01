Hronika
KURIR SAZNAJE! VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: U burićima u Zemunu zakopao kokain i heroin
Kako Kurir saznaje, policija je večeras po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila P. Z. (42) kod kog je pronađena veća količina droge.
Prema nezvaničnim informacija, tokom pretresa u jednom dvorištvu u Zemunu pronađeno je zakopano bure sa 10 paketa heroina, 3 kilograma kokaina, 6 kesica sa praškastom materijom, zatim vagica za precizno merenje, mašina za vakumiranje.
