Slušaj vest

U centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, oko 22 časa, došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestovala dva automobila, taksi i BMW.

Na licu mesta su vatrogasci koji seku vozila, koja su u potpunosti smrskana, a nekoliko vozila ekipa Zavoda za urgentnu medicinu je takođe bilo na terenu.

Saobraćajna nesreća u Novom Sadu Izvor: Kurir.rs/TMajkić

Na terenu je i policija, a Jevrejska ulica blokirana je za saobraćaj sa obe strane.

Foto: Kurir.rs/T.Majkić

Na putu su još uvek staklo, delovi automobila i ulje od automobila.

Kako kažu očevici, sve se desilo u deliću sekunde.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihove ekipe izašle su na lice mesta po prvom prioritetu, zbrinuto je 5 osoba.