PRE NESREĆE POSETIO BOLESNOG UJAKA, MAJKA MU JE U BOLNICI: Zlatko poginuo kod Majdanpeka, njegova sestra neutešna: Ne možemo da joj kažemo da je izgubila sina
Teška saobraćajna nesreća kod sela Rudna Glava u blizini Majdanpeka, u kojoj je poginuo Zlatko S. (50), potresla je sve koji su ga poznavali.
Na mestu nesreće pored puta ostali su otpali delovi smrskanog automobila i odeće nastradalog rudara.
Porodica, priljatelji i kolege ne mogu da se povrate od šoka.
- Ne mogu da poverujem ni da se povratim. Svi smo toliko potreseni. Zlatko je bio mnogo dobar, svaki dan je dolazi kod našeg ujaka, ja sam sad ovde jer je ujak srčani bolesnik i ne može da prihvati šta se desilo. Zlatko je pre nesreće bio kod njega. Ne možemo tetki da saopštimo da je izgubila sina. Ona je u bolnici u Kladovu operisana, a njegovoj supruzi Hermini i ćerki Heleni ne mogu ni da pomislim kako je, još se nismo ni čule ni videle. Njegova rođena sestra dolazi iz Beograda. Ovo je toliko teška tragedija da ne mogu da se povratim od šoka i tuge - kaže Zlatkova sestra od tetke.
Podsetimo, Zlatko S. se u velikoj brzini zakucao u šleper i podleteo pod njega. Nastradao je na mestu.
Vozio je brzo
- Tu je oštra krivina koja ga je verovatno izbacila zbog neprilagođene brzine.Vozio je brzo i podleteo pod šleper kojim je upravljao strani drzavljanin iz Gane. On je prevozio delove za kinesku kompaniju u Majdanpeku i išao pod policijskom pratnjom - rekao je sinoć očevidac ove nesreće.
