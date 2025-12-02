- Ne mogu da poverujem ni da se povratim. Svi smo toliko potreseni. Zlatko je bio mnogo dobar, svaki dan je dolazi kod našeg ujaka, ja sam sad ovde jer je ujak srčani bolesnik i ne može da prihvati šta se desilo. Zlatko je pre nesreće bio kod njega. Ne možemo tetki da saopštimo da je izgubila sina. Ona je u bolnici u Kladovu operisana, a njegovoj supruzi Hermini i ćerki Heleni ne mogu ni da pomislim kako je, još se nismo ni čule ni videle. Njegova rođena sestra dolazi iz Beograda. Ovo je toliko teška tragedija da ne mogu da se povratim od šoka i tuge - kaže Zlatkova sestra od tetke.