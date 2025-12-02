Slušaj vest

U bolnici u Novom Sadu preminuo je vozač taksija (53), a jedna devojka (24) je u kritičnom zdravstvenom stanju, sa povredama opasnim po život, glase teške vesti iz Novog Sada u kojem je sinoć došlo do teške saobraćajne nesreće.

Druga devojka je zadobila takođe teške povrede, a zbrinuta je na hirurgiji.

Nesreća u Novom sadu, više ljudi povređeno Foto: printscreen/instagram/192_rs, Prinstcreen/Instagram/192

Jos dve osobe - muškarac i žena, povređene su i prevezene u Urgentni.

Uhapšen je 25-godišnji vozač automobila BMW sa beogradskom registracijom koji je izazvao saobraćajnu nesreću, jer je na raskrsnici ušao u suprotnu traku i direktno udario u taksi.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"VOZAČ BMW ODJEDNOM DODAO GAS, AUTO GA ZANEO I UDARIO U TAKSI" Očevici opisali detalje nesreće u Novom Sadu: 5 povređenih, automobili zgužvani kao limenke
saobraćajna nesreća.jpg
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA U CENTRU NOVOG SADA Vatrogasci sekli vozilo da dođu do zarobljenih, više ljudi povređeno! Očevici o jezivim prizorima s lica mesta! (VIDEO)
Novi Sad saobraćajna nesreća
Hronika"UBILI SU MI DETE, PA UMESTO DA MU POMOGNU, NJEGOVO TELO SU SAKRILI U ŽBUN PORED PUTA!" Potresne reči oca tinejdžera (17) koji je poginuo u stravičnoj nesreći!
Mateja Đorđević Petrovac na Mlavi saobraćajna nesreća
HronikaBRZINOMER SMRSKANOG AUTOMOBILA, ZAKUCAO SE 150 NA SAT! Detalji tragične nesreće kod Majdanpeka: Vozač (50) automobila poginuo, povređena jedna osoba (FOTO)
collage.jpg
HronikaPOZNAT IDENTITET STRADALOG MUŠKARCA (50) U NESREĆI KOD MAJDANPEKA Očevidac opisao jezive scene: "Vozio je brzo i PODLETEO POD ŠLEPER" (FOTO)
Majdanpek
HronikaPRVA FOTOGRAFIJA SA MESTA TRAGEDIJE KOD MAJDANPEKA! Jeziv prizor nakon direktnog sudara auta i kamiona, vozač automobila NA MESTU POGINUO! (FOTO)
nesreća