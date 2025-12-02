U bolnici u Novom Sadu preminuo je vozač taksija (53), a jedna devojka (24) je u kritičnom zdravstvenom stanju, sa povredama opasnim po život.
KURIR SAZNAJE, TAKSISTA UMRO, JEDNA DEVOJKA KRITIČNO: Crne vesti iz Novog Sada posle teške saobraćajne nesreće, uhapšen vozač (25) BMW-a iz Beograda
U bolnici u Novom Sadu preminuo je vozač taksija (53), a jedna devojka (24) je u kritičnom zdravstvenom stanju, sa povredama opasnim po život, glase teške vesti iz Novog Sada u kojem je sinoć došlo do teške saobraćajne nesreće.
Druga devojka je zadobila takođe teške povrede, a zbrinuta je na hirurgiji.
Nesreća u Novom sadu, više ljudi povređeno
Jos dve osobe - muškarac i žena, povređene su i prevezene u Urgentni.
Uhapšen je 25-godišnji vozač automobila BMW sa beogradskom registracijom koji je izazvao saobraćajnu nesreću, jer je na raskrsnici ušao u suprotnu traku i direktno udario u taksi.
