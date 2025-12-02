Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Uprava kriminalističke policije u Beogradu uhapsila jedno lice i zaplenila heroin i kokain u vrednosti oko 350.000 evra, ističući da je reč o nastavku niza rekordnih zaplena u glavnom gradu u prethodnom periodu.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. Z. (1983) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Hapšenje i zaplena heroina i kokaina vrednog 350.000 evra Foto: screenshot MUP Srbije

Pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, u zakopanom buretu pronađeno je oko 10 kilograma heroina i oko 2,5 kilograma kokaina, kao i oprema za pakovanje i prodaju droge i supstance za uvećanje mase narkotika. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 350.000 evra. 

 Ovo hapšenje i zaplena još jednom potvrđuju odlučnost naših policijskih službenika u borbi protiv narko-kriminala.

- Podsećam da je policija u periodu od 23. jula do 20. avgusta ostvarila rekordne zaplene narkotika u Beogradu. Zaplenjeno je 62 kilograma kokaina i dve tone marihuane, ukupne vrednosti oko šest miliona evra. To su najveće zaplene u poslednjih nekoliko godina i dokaz da nema nedodirljivih i da niko neće izbeći odgovornost.

droga heroin kokain zaplena Beograd
Foto: Mup

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja svakodnevnu, snažnu i ciljanu borbu protiv narko-kriminala, u potpunosti u skladu sa zakonom i u interesu bezbednosti svih građana Republike Srbije“, izjavio je ministar Dačić.

Kurir.rs

