Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. Z. (42) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: screenshot MUP Srbije

Pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, u zakopanom buretu pronađeno je oko 10 kilograma heroina i oko 2,5 kilograma kokaina, kao i oprema za pakovanje i prodaju droge i supstance za uvećanje mase narkotika.

Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 350.000 evra.

Ovo hapšenje i zaplena još jednom potvrđuju odlučnost naših policijskih službenika u borbi protiv narko-kriminala.

Hapšenje i zaplena heroina Izvor: Mup Srbije