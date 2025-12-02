POLICIJA, LEZI DOLE! RUKE NA LEĐA! Pogledajte kako hapsi UKP! Beograđaninu u zakopanom buretu našli drogu vrednu 350.000 evra (FOTO/VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P. Z. (42) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, u zakopanom buretu pronađeno je oko 10 kilograma heroina i oko 2,5 kilograma kokaina, kao i oprema za pakovanje i prodaju droge i supstance za uvećanje mase narkotika.
Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na oko 350.000 evra.
Ovo hapšenje i zaplena još jednom potvrđuju odlučnost naših policijskih službenika u borbi protiv narko-kriminala.
