Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su N. B. (44) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela, teška krađa i krađa.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, sumnja se da je, preksinoć, on provalio u dvorišni stan jednog Vrbašanina i iz njega oduzeo znatnu sumu novca, u domaćoj i stranoj valuti i tri ručna časovnika.

- Takođe, sumnja se da je, iste noći, iz kombija Doma zdravlja, ukrao medicinsku opremu. Šteta, pričinjena navedenim krivičnim delima, procenjuje se na oko 500.000 dinara - navodi se u saopštenju PU Novi Sad.

Policija ga je, ubrzo zatim, pronašla, kao i ukradene stvari i gotovo celokupan iznos novca.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

Ne propustiteHronikaPLJAČKAO CRKVE! UHAPŠEN LOPOV IZ OKOLINE KRAGUJEVCA: Sumnja se da je iz dve svetinje odneo 50.000 dinara!
Screenshot 2025-05-21 143142.png
HronikaKLINAC (18) ČAK 24 PUTA UKRAO: Novosadska policija uhapsila serijskog lopova, na meti mu bile firme, prodavnice, a krao je i od građana
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaPOGLEDAJTE KAKO LOPOV "OPERIŠE" USRED NOĆI: Kamera ga snimila dok vadi alat iz plavog ranca i razvaljuje katanac! (video)
Kradja Bicikla vozdovac.jpg
HronikaUHAPŠEN LOPOV IZ PROKUPLJA! Za veče obio pet objekata, od apoteke do parfimerije
profimedia0280807663.jpg