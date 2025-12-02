Slušaj vest

Vozač BMW-a (25) izazvao je tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu u kojoj je poginuo taksista, dok je četvoro povređeno, među kojima je putnica taksija kojoj se lekari bore za život.

Policija ga je odmah po dolasku na lice mesta uhapsila nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja.

Očevici nesreće ispričali su da se sve desilo u deliću sekunde.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Podsetimo, do nesreće je došlo oko 22 časa u samom centru Novog Sada, a prema prvim rezultatima istrage, 25-godišnji vozač BMW-a, usled neprilagođene brzine i klizavog kolovoza, izgubio je kontrolu nad automobilom, prešao u suprotnu traku i udario pravo u taksi koji je dolazio iz suprotnog smera.

Udar je bio toliko snažan da su prolaznici u šoku gledali u smrskana vozila, dok su ekipe Hitne pomoći i vatrogasci satima izvlačili povređene.

Taksista preminuo uprkos reanimaciji

Vozač taksija, muškarac star 53 godine, preminuo je u bolnici uprkos višestrukim pokušajima reanimacije.

Iz Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine saopšteno je da je 24-godišnja putnica iz taksija zadobila teške politraumatske povrede. Nakon operacije nalazi se na intenzivnoj nezi, u veoma teškom opštem stanju, a lekari joj se bore njen život.

Dve ženske osobe (25) su stabilno, svesne i orijentisane. Jedna je zadržana na Urgentnoj hirurgiji, druga na Ortopediji.